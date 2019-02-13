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ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области
В Луганской области необходимо открыть новые контрольно-пропускные пункты через линию разграничения и улучшить условия пересечения КПВВ, чтобы облегчить людям ее пересечение.
Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, передает donpress.com.
«Ежедневно люди вынуждены пересекать линию разграничения, где очень мало пропускных пунктов. Тяжелее всего это для пожилых людей. Более 10 человек умерли от природных причин, находясь в очереди на КПВВ», — сказал Апакан.
Он добавил, что нужно улучшить условия пересечения КПВВ.
«Нужно улучшить условия пересечения КПВВ. Необходимо открыть другие контрольно-пропускные пункты в Луганской области. Мы и дальше будем мониторить ситуацию в зоне конфликта», — подытожил Апакан
Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, умерший, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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