ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области

13.02.2019 22:10

В Луганской области необходимо открыть новые контрольно-пропускные пункты через линию разграничения и улучшить условия пересечения КПВВ, чтобы облегчить людям ее пересечение.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, передает donpress.com.

«Ежедневно люди вынуждены пересекать линию разграничения, где очень мало пропускных пунктов. Тяжелее всего это для пожилых людей. Более 10 человек умерли от природных причин, находясь в очереди на КПВВ», — сказал Апакан.

Он добавил, что нужно улучшить условия пересечения КПВВ.

«Нужно улучшить условия пересечения КПВВ. Необходимо открыть другие контрольно-пропускные пункты в Луганской области. Мы и дальше будем мониторить ситуацию в зоне конфликта», — подытожил Апакан