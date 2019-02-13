Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области

13.02.2019 22:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области

В Луганской области необходимо открыть новые контрольно-пропускные пункты через линию разграничения и улучшить условия пересечения КПВВ, чтобы облегчить людям ее пересечение.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, передает donpress.com.

«Ежедневно люди вынуждены пересекать линию разграничения, где очень мало пропускных пунктов. Тяжелее всего это для пожилых людей. Более 10 человек умерли от природных причин, находясь в очереди на КПВВ», — сказал Апакан.

Он добавил, что нужно улучшить условия пересечения КПВВ.

«Нужно улучшить условия пересечения КПВВ. Необходимо открыть другие контрольно-пропускные пункты в Луганской области. Мы и дальше будем мониторить ситуацию в зоне конфликта», — подытожил Апакан



Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, умерший, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх