Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине

13.02.2019 18:41

Сегодня, 13 февраля, в 01:00 на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло повреждение электролинии - обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на балансе ЛЭО и 1 ТП - это насосная станция шахты "Золотое".

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Отмечается, что без света остались около 300 бытовых потребителей. А село Екатериновка Попаснянского района обесточено полностью.

"Восстановительные работы запланированы на завтра, 14 февраля, в режиме безопасности. Дополнительной же опасностью для сотрудников являются неразорвавшиеся снаряды, поэтому работать обязательно придется с группой саперов", - говорится в сообщении.