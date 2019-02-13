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Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине

13.02.2019 18:41
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Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине

Сегодня, 13 февраля, в 01:00 на территории Попаснянского района в результате боевых действий произошло повреждение электролинии - обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на балансе ЛЭО и 1 ТП - это насосная станция шахты "Золотое".
Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
Отмечается, что без света остались около 300 бытовых потребителей. А село Екатериновка Попаснянского района обесточено полностью.
"Восстановительные работы запланированы на завтра, 14 февраля, в режиме безопасности. Дополнительной же опасностью для сотрудников являются неразорвавшиеся снаряды, поэтому работать обязательно придется с группой саперов", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, электричество, Луганская область, потребитель, боевые действия
 
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