""Корсар" пошел - прямое попадание", - бойцы ООС разнесли в щепки огневую точку врага под Катериновкой. ВИДЕО

16.02.2019 20:02

В Сети появилось очередное видео удачного удара бойцов ООС по огневой точке гибридной армии РФ. Позиция врага была разгромлена одним ударом.

Кадры уничтожения ДОТ "ЛНР" обнародовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился под Катериновкой, что на Луганщине. Бойцам 54-й ОМБр ВСУ надоели провокации врага - они нанесли сокрушительный ответный удар. Удар нанесли ПТРК "Корсар". ""Корсар" пошел! Идет, идет… Прямое попадание", - говорит один из бойцов за кадром. Одной ракеты хватило, чтобы разнести в щепки пулеметную огневую точку врага, прогремел мощный взрыв. Кадры уничтожения позиции "ЛНР" и показал Штефан. Видео, с его слов, ему передала легендарная боевая группа "К-2". О том какие потери понесли оккупанты в результате инцидента, информации пока нет. Судя по взрыву, погибшие есть.