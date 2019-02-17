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Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
17.02.2019 19:30
18 февраля, КПП станица Луганская будет обесточена.
Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, передает donpress.com.
«18 февраля будет проводиться запланированный ремонт электролинии «ПЛ 35кВ отпайка на ПС Станице Луганской от ВЛ-35 кВ Плотина-Камышное». Работы будут проводиться 18 февраля с 09.00 до 14.00. Не будет напряжения в населенных пунктах: Станица-Луганская, Кондрашовка, Макарово, Валуйское, Ольховое, Герасимовка."-говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, пресса, ремонт, электричество, КПП, Станица Луганская, обесточены
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