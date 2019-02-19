На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание

19.02.2019 19:57

В Станице Луганской на контрольном пункте пропуска медики оказывают помощь десяткам людей. Такая информация содержится в отчете наблюдателей ОБСЕ, пишет ДонПресс.

Люди, стоящие в очередях, страдают от повышения давления. Также многие теряют сознание во время ожидания.

Начиная с 16 февраля, по данным медперсонала, работающего в Станице Луганской, была оказана помощь 35−40 лицам. У пострадавших возникли проблемы со здоровьем из-за высокого или низкого давления. Некоторые падали обмороки.