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На КПВВ «Станица Луганская» люди массово теряют сознание
19.02.2019 19:57
В Станице Луганской на контрольном пункте пропуска медики оказывают помощь десяткам людей. Такая информация содержится в отчете наблюдателей ОБСЕ, пишет ДонПресс.
Люди, стоящие в очередях, страдают от повышения давления. Также многие теряют сознание во время ожидания.
Начиная с 16 февраля, по данным медперсонала, работающего в Станице Луганской, была оказана помощь 35−40 лицам. У пострадавших возникли проблемы со здоровьем из-за высокого или низкого давления. Некоторые падали обмороки.
Теги: Донбасс, потеря, сознание, Станица Луганская, КПВВ
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