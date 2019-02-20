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Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО
Украинские силовики разоблачили механизм финансирования «ЛНР». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В СБУ уточнили:
«Оперативники установили, что на оккупированной части Луганской области действует мощное финансовое учреждение, которое обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении».
Как уточнили в ведомстве, финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Все операции осуществлялись через Интернет-банкинг, при этом наличные деньги перевозили курьеры через линию разграничения.
В банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли около 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.
В Государственной службе финансового мониторинга Украины отметили, что совокупный объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен, из которых в «бюджет ЛНР» регулярно платились налоги.
В ходе обысков в Киеве и Северодонецке правоохранители изъяли банковские карты, через которые в банкоматах снимались наличные деньги для передачи клиентам или курьерам. Кроме того, заблокированы счета физлиц, использовавшиеся для финансовых операций.
Руководитель финучреждения заочно извещен о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Теги: Донбасс, финансирование, разоблачение, ОРЛО, НВФ
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