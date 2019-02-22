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"Стоял, никого не трогал, и тут подъехала "Нива"" - казаки "ЛНР" запугали Новоалександровку поножовщиной

22.02.2019 07:28
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"Стоял, никого не трогал, и тут подъехала "Нива"" - казаки "ЛНР" запугали Новоалександровку поножовщиной

В оккупированном террористами "ЛНР" селе Новоалександровке казаки терроризируют мирных жителей. Уже дошло до поножовщины.

О беспределе боевиков жители "ЛНР" жалуются в соцсетях, передает "Диалог.UA".

На днях в оккупированной Новоалександровке случился шокирующий инцидент. Террористы "ЛНР" напали с ножом на мирного жителя села, который им по какой-то причине не понравился. "Он стоял и никого не трогал, когда к нему подъехал автомобиль "Нива". Начали разговор, который закончился словесной перепалкой… Один из казаков нанес пострадавшему несколько серьезных ножевых ранений", - рассказали в соцсетях о произошедшем. Один из нападавших, водитель "Нивы", уже опознан. Это оказался местный житель и по совместительству боевик "ЛНР" Роман Ковалев 1980-го года рождения.
"Ощутил состояние полной безнаказанности, раз устроил беспредел в собственном поселке", - жалуются сепаратисты на "защитников Новороссии".



Теги: Донбасс, боевик, Нива, ранения, ЛНР, казаки, соцсети
 
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