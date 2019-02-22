ВСУ нанесли мощный удар по танкам «ЛНР». ВИДЕО

22.02.2019 17:58

В зоне ООС на Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по танкам членов НВФ «ЛНР».

Соответствующие видео опубликовал на своей странице в соцсети украинской волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.

Волонтер уточнил, что танки противника украинские военные обнаружили в 3 км от линии соприкосновения. В публикации Мысягин отметил:

«Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл! Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда „выгребайте“. Может об… нцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав. Не нарушайте и выполняйте все мирные договоренности».