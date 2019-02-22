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ВСУ нанесли мощный удар по танкам «ЛНР». ВИДЕО
В зоне ООС на Донбассе ВСУ нанесли мощный удар по танкам членов НВФ «ЛНР».
Соответствующие видео опубликовал на своей странице в соцсети украинской волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.
Волонтер уточнил, что танки противника украинские военные обнаружили в 3 км от линии соприкосновения. В публикации Мысягин отметил:
«Не надо было танки прятать в 3 км от линии соприкосновение. Как они там могли оказаться, если по всем договоренностям должны быть отведены глубоко в тыл! Раз не соблюдаете и нарушаете, ну тогда „выгребайте“. Может об… нцы думали, что пройдет и никто не обнаружит. 54-я бригада ВСУ думала совсем по другому. Танки были обнаружены. Убедились, что действительно есть жесткие нарушения. Несколько пристрелочных, а потом по целям. Минус один поврежденный танк и укрытие, в котором находился личный состав. Не нарушайте и выполняйте все мирные договоренности».
Теги: Донбасс, обстрел, ЛНР, танки, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
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