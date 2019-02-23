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На Луганщине сообщили о минировании пяти объектов: Идет эвакуация
Полицейские проверяют сообщение о минировании 5-ти объектов инфраструктуры в прифронтовом Новоайдарском районе. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, пишут Донецкие новости.
Так, сегодня в течение дня в Новоайдарский отдел полиции поступило четыре сообщения о минировании супермаркета, гостиницы, больницы, теплокоммунэнерго и ТЭС в Счастье.
Для проверки сообщений немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи ГУНП, а также следственно-оперативные группы, криминалисты, руководство отдела полиции, сотрудники ГСЧС, врачи скорой медицинской помощи.
Сейчас полицейские проводят эвакуацию персонала, больных, посетителей, покупателей, постояльцев и тщательно осматривают указанные объекты.
Теги: Донбасс, Луганская область, эвакуация, минирование
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