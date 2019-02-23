На Луганщине во время обстрела погиб боец ВСУ

23.02.2019 19:03

В Донбассе в районе населенного пункта Катериновка Луганской области от обстрелов членов НВФ погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Как стало известно, противник вел обстрел из минометов 120 калибра и 82 калибра, а также автоматических противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что с начала суток подразделения НВФ трижды обстреляли позиции ООС.