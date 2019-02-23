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Архив - Луганская область

На Луганщине во время обстрела погиб боец ВСУ

23.02.2019 19:03
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На Луганщине во время обстрела погиб боец ВСУ

В Донбассе в районе населенного пункта Катериновка Луганской области от обстрелов членов НВФ погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
Как стало известно, противник вел обстрел из минометов 120 калибра и 82 калибра, а также автоматических противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что с начала суток подразделения НВФ трижды обстреляли позиции ООС.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, ВСУ, боец, погиб
 
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