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Архив - Луганская область

В «ЛНР»: В «народном совете» кадровые перестановки

23.02.2019 08:24
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В «ЛНР»: В «народном совете» кадровые перестановки

В «ЛНР» «народный совет» освободили Юрия Теликанова от должности председателя парламентского комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса, передают местные интернет-издания, пишут Донецкие новости.
Причиной называют «плохое здоровье».
«К сожалению, по состоянию здоровья Юрий Николаевич принял решение, что не может занимать данную должность, и написал на мое имя соответствующее заявление. Предлагаю поддержать это решение», – сообщил «председатель народного совета» Денис Мирошниченко.
Сообщается, что за увольнение Теликанова единогласно проголосовали 49 присутствовавших «депутатов».
Также сообщается, что на его место назначен «депутат» Алексей Белецкий.
Юрий Теликанов до 2014 работал главным специалистом отдела контроля облгосадминистрации.



Теги: Донбасс, советы, ЛНР, кадры
 
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