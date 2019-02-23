В Луганске в больнице найден мумифицированный труп: в соцсетях распространили фото умершего мужчины

23.02.2019 17:26

Труп был обнаружен в Каменнобродском районе "столицы" луганских боевиков. Тело лежало в одном из помещений сейчас уже не действующего морга 4-й горбольницы. Мумифицированное тело выявили 20 февраля, было установлено, что это житель Луганска, 50-летний Андрей Водинов, передает "Диалог.UA".

О происшествии стало известно из сообщения в паблике "Свердловск - ты должен это знать". Как пишет автор поста, по каким-то причинам тело покойника родные так и не забрали, поэтому умерший так и лежал на столе в морге.

Что интересно, в посте есть ссылка на страницу покойного Водинова. Последний раз в запрещенную в Украине соцсеть "Одноклассники" луганчанин заходил 5 апреля 2018 года. "Вот страничка несчастного брошенного мертвого человека в ОК. Он из Луганска. Может кто хоть близким скажет…" - написал автор поста.