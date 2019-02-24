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Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома
24 февраля оккупанты с минометов обстреляли населенные пункты Золотое и Новоалександровка на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Сегодня, 24 февраля, примерно в 5 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов", - говорится в сообщении.
Житель Золотого рассказал, как они с женой спасали свою трехлетнюю дочь.
"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Через пережитое моя дочь перестала разговаривать .. Что нам делать, я не знаю...", - рассказывает пострадавший.
Сейчас на месте очередного кровавого преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.
Теги: Донбасс, обстрел, мины, взрывы, оккупанты, Золотое, СЦКК, Новоалександровка, ООС
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