Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома

24.02.2019 17:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома

24 февраля оккупанты с минометов обстреляли населенные пункты Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Сегодня, 24 февраля, примерно в 5 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов", - говорится в сообщении.
Житель Золотого рассказал, как они с женой спасали свою трехлетнюю дочь.
"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Через пережитое моя дочь перестала разговаривать .. Что нам делать, я не знаю...", - рассказывает пострадавший.
Сейчас на месте очередного кровавого преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.



Теги: Донбасс, обстрел, мины, взрывы, оккупанты, Золотое, СЦКК, Новоалександровка, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх