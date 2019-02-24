Боевики на Донбассе среди ночи обстреляли жилые дома

24.02.2019 17:09

24 февраля оккупанты с минометов обстреляли населенные пункты Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Сегодня, 24 февраля, примерно в 5 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов", - говорится в сообщении.

Житель Золотого рассказал, как они с женой спасали свою трехлетнюю дочь.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали. Через пережитое моя дочь перестала разговаривать .. Что нам делать, я не знаю...", - рассказывает пострадавший.

Сейчас на месте очередного кровавого преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.