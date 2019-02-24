«Из-за пережитого дочь перестала разговаривать»: житель Золотого рассказал об обстреле

24.02.2019 20:40

Подразделения НВФ обстреляли из минометов жилые дома в населенных пунктах Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщает ДонПресс.

По их информации, противник вел прицельный огонь. Обстрел начался рано утром, около 5 часов. Сообщается, что это были мины российского производства, которые разрывались прямо в домах. Люди были напуганы и чудом спаслись.

«Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали… Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать… Что нам делать — я не знаю», — говорит житель Золотого Дмитрий.

На месте обстрела работали представители украинской стороны СЦКК и следственных органов. Они собрали доказательную базу очередного преступления против мирного населения Украины.