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«Из-за пережитого дочь перестала разговаривать»: житель Золотого рассказал об обстреле
24.02.2019 20:40
Подразделения НВФ обстреляли из минометов жилые дома в населенных пунктах Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщает ДонПресс.
По их информации, противник вел прицельный огонь. Обстрел начался рано утром, около 5 часов. Сообщается, что это были мины российского производства, которые разрывались прямо в домах. Люди были напуганы и чудом спаслись.
«Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но последующим взрывом выбило двери и мы упали… Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать… Что нам делать — я не знаю», — говорит житель Золотого Дмитрий.
На месте обстрела работали представители украинской стороны СЦКК и следственных органов. Они собрали доказательную базу очередного преступления против мирного населения Украины.
Теги: Донбасс, Луганская область, дочь, обстрел, Золотое
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