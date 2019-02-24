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Люди едва успевали прятаться от взрывов: НВФ обстреляли населенные пункты на Луганщине
Сегодня, 24 февраля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли населенные пункты в Луганской области Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС), пишут Донецкие новости.
«Примерно в 5 часов утра российско-террористические войска осуществили прицельный минометный обстрел мирных населенных пунктов Золотое и Новоалександровка. Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов», – говорится в сообщении.
«Жена схватила нашу трехлетнюю дочь и мы хотели выбежать, но следующий взрыв выбил двери и мы упали. Из-за пережитого моя дочь перестала разговаривать... Что нам делать, я не знаю...», – рассказал житель Золотого Дмитрий.
Отмечается, что сейчас на месте обстрела работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые «собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины».
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, обстрелы, Золотое, Новоалександровка
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