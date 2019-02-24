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В Луганске прогремел взрыв. Известно о пострадавших
В Неподконтрольном украинским властям Луганске вчера днем, 23 февраля, прогремел взрыв в районе так называемой военной комендатуры группировки «ЛНР», есть пострадавшие.
Об этом «Новостям Донбасса» стало известно из источников, знакомых с ситуацией.
По словам одного из источников, взорвался дежурный автомобиль, который использовался для перевозки личного состава на случай чрезвычайного происшествия. Ранены как минимум три человека.
При этом подконтрольные «ЛНР» медиа ничего не сообщают об инциденте. Собеседник «НД» отметил, местным СМИ «строго приказали молчать».
По его словам, в городе усилен режим безопасности: «усиленные патрули, на дорогах подразделение "Беркут", тотальные проверки документов и вещей,поквартирные обходы».
О взрыве также вчера написал участник местного сообщества во «ВКонтакте». Автор отметил, что от взрыва у него треснуло окно.
Теги: Донбасс, Луганск, СМИ, взрыв, ЧП, автомобиль, ранения, ЛНР, патрульные, пострадавшие
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