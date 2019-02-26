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Главарь «ЛНР»: луганские водители устраивают гонки на дороге и портят транспорт
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник считает неудовлетворительной работу городских служб и общественного транспорта в Луганске. Претензии по этому поводу выслушал «мэр» города Манолис Пилавов в эфире местного телеканала.
В частности Пасечник заявил, что его не устраивает качество работ по уборке снега, несмотря на то, что для этого была привлечена дополнительная техника с других предприятий, передает donpress.com.
Кроме того, он недоволен вывозом мусора, однако признает, что дополнительных средств для улучшения работы коммунальных служб выделить не может.
Также «глава ЛНР» рассказал о недоукомплектованности и плохом состоянии общественного транспорта в Луганске. По его словам, водители маршрутных автобусов, якобы, устраивают гонки на дороге. При этом транспорт выходит из строя прямо на маршрутах — «вылетают полуоси и выпадают колеса».
Теги: Донбасс, Луганск, гонки, снег, маршрутки, коммунальщики, ЛНР, общественный транспорт, Пасечник
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