В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ

26.02.2019 16:29

В неподконтрольном Украине Луганске возле кафе в квартале Щербакова произошла стрельба.

Об этом сообщают местные жители в группе «Свердловск — ты должен это знать», donpress.com.

По словам очевидцев, инцидент произошел 24 февраля. В комментарии отмечается:

«Отмечальщики сидели в кафе, а кв. Щербакова г. Луганска. Когда вышли покурить на улицу, началась драка и прозвучали выстрелы. Поверженный двумя агрессорами, Максим Ильченко уехал домой. Когда Ильченко начал дома раздеваться, увидел, что все в крови, а в плече, какая-то аккуратная дырка. Оказалось, что в запале драки, а также под воздействием алкоголя, Ильченко не почувствовал как его подстрелили! Терминатор просто!».

Как отмечают источники, раненый Максим Ильченко состоит в одном из НВФ группировки «ЛНР».