- В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ16:29
- "Лавинообразный рост потерь..." - в Сеть попали данные о колоссальном количестве убитых боевиков "ДНР"16:11
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе14:50
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В России "самоликвидировался" наемник, убивавший украинцев на Донбассе: "Нашли в машине повешенным"13:53
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»13:07
- В России признались, за что воюют на Донбассе: друг наемника РФ сболтнул лишнего на его похоронах12:49
- На Донбассе не стихают обстрелы: один боец ВСУ погиб, один ранен12:08
- ВСУ искусно проникли в тыл боевиков "Л/ДНР" на Донбассе - враг напуган новой вылазкой армии Украины10:14
- Ситуация на блокпостах Украины: большие очереди на «Новотроицком» и «Марьинке»09:42
В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ
В неподконтрольном Украине Луганске возле кафе в квартале Щербакова произошла стрельба.
Об этом сообщают местные жители в группе «Свердловск — ты должен это знать», donpress.com.
По словам очевидцев, инцидент произошел 24 февраля. В комментарии отмечается:
«Отмечальщики сидели в кафе, а кв. Щербакова г. Луганска. Когда вышли покурить на улицу, началась драка и прозвучали выстрелы. Поверженный двумя агрессорами, Максим Ильченко уехал домой. Когда Ильченко начал дома раздеваться, увидел, что все в крови, а в плече, какая-то аккуратная дырка. Оказалось, что в запале драки, а также под воздействием алкоголя, Ильченко не почувствовал как его подстрелили! Терминатор просто!».
Как отмечают источники, раненый Максим Ильченко состоит в одном из НВФ группировки «ЛНР».
Теги: Донбасс, Луганск, алкоголь, кафе, стрельба, драка, ЛНР, НВФ
- Стрельба в Луганске: "защитники народа Донбасса" едва не убили хозяина сауны, где развлекались с девочками
- Ландика решили не выпускать
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий
- .Кому боевики «ЛНР» запретили использовать Vodafone
- Боевики «ЛНР» дали указание работникам школ «остерегаться» наблюдателей СММ ОБСЕ
- Місцеві "ополченці" відмовляються виконувати накази російських командирів: в нетверезому стані з’ясувують стосунки та залишають військові частини
- В Славянске режут на металл курортную зону17:32
- Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках17:12
- Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва16:51
- В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ16:29
- "Лавинообразный рост потерь..." - в Сеть попали данные о колоссальном количестве убитых боевиков "ДНР"16:11
- Точное попадание по позициям врага: бойцам ООС удалось ликвидировать двух российских снайперов15:33
- На Светлодарской дуге погиб 31-летний боец ВСУ из Запорожской области15:09
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе14:50
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками14:27
- В ОБСЕ сообщили детали взрыва в районе КПП «Еленовка»14:11
- В Славянске режут на металл курортную зону17:32
- Через пункт пропуска Изварино в РФ вывозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках17:12
- Боевики "ДНР" взорвали ракету на своих позициях на Донбассе: соцсети сообщили о последствиях крупного взрыва16:51
- В Луганске возле кафе произошла стрельба: ранен член НВФ16:29
- "Лавинообразный рост потерь..." - в Сеть попали данные о колоссальном количестве убитых боевиков "ДНР"16:11
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Точное попадание по позициям врага: бойцам ООС удалось ликвидировать двух российских снайперов15:33
- На Светлодарской дуге погиб 31-летний боец ВСУ из Запорожской области15:09
- "ДНР" должна взять контроль над всей Украиной - у Соловьева взорвали Сеть радикальным планом большой войны на Донбассе14:50
- Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Школа» (ВИДЕО)14:40
- Выборы-2019: политолог рассказал, о чем договорились основные игроки украинской политики15:51
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями