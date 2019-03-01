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Архив - Луганская область

Ночью из тяжелых минометов было обстреляно село на Луганщине

01.03.2019 22:31
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Ночью из тяжелых минометов было обстреляно село на Луганщине

В ночь на 1 марта из минометов 120-го калибра было обстреляно село Троицкое Попаснянского района.

Об этом рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, передает donpress.com.

По ее информации, огонь велся со стороны села Калиново, находящегося под контролем группировки «ЛНР».

Вследствие обстрелов были повреждены дома мирных жителей по улице Щорса. Кроме того, две улицы поселка остались без электроснабжения, так как пострадала опора ЛЭП и линии электропередачи.

По словам пресс-секретаря, сведений о жертвах или пострадавших среди мирного населения не поступало. На данный момент рассматривается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье «Террористический акт» (ст. 258 УК Украины).



Теги: Донбасс, дом, обстрел, повреждения, электроснабжение, ЛНР, Нацполиция
 
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