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В Хрустальном люди лишены медицинской помощи – нет детских врачей и узких специалистов
На временно оккупированных территориях Луганской области в медицине складывается критическая ситуация. В Хрустальном (Красный Луч) люди фактически лишены медицинской помощи. Нет узких специалистов и детских врачей.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Луганской области люди не могут получить необходимую медицинскую помощь. Так, в Хрустальном (Красный Луч) на весь город остался один отоларинголог. Он вынужден принимать и взрослых, и детей, но только в экстренных случаях, т.к. на всех не хватает времени. Кроме того, в городе нет узких специалистов – кардиолога, уролога и других.
Вот что рассказывают жители временно оккупированной территории Луганщины:
«Опять по Красному Лучу ((орло) со слов хороших знакомых), в Детской больнице (та что недалеко от автовокзала Лорврача нет, отправляют во взрослую рядом, там один Лор на больницу. Детей принимает не охотно, только острая боль, если сопли и всякая мелочь то лечитесь сами»,
«Кстати в городе говорят, что уролога нет, кардиолога тоже нет, во всём городе совсем нет».
Теги: Донбасс, Красный Луч, дети, врачи, Луганская область, медицина, больница
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