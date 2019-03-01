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Архив - Луганская область

В Хрустальном люди лишены медицинской помощи – нет детских врачей и узких специалистов

01.03.2019 08:58
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В Хрустальном люди лишены медицинской помощи – нет детских врачей и узких специалистов

На временно оккупированных территориях Луганской области в медицине складывается критическая ситуация. В Хрустальном (Красный Луч) люди фактически лишены медицинской помощи. Нет узких специалистов и детских врачей.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Луганской области люди не могут получить необходимую медицинскую помощь. Так, в Хрустальном (Красный Луч) на весь город остался один отоларинголог. Он вынужден принимать и взрослых, и детей, но только в экстренных случаях, т.к. на всех не хватает времени. Кроме того, в городе нет узких специалистов – кардиолога, уролога и других.

Вот что рассказывают жители временно оккупированной территории Луганщины:

«Опять по Красному Лучу ((орло) со слов хороших знакомых), в Детской больнице (та что недалеко от автовокзала Лорврача нет, отправляют во взрослую рядом, там один Лор на больницу. Детей принимает не охотно, только острая боль, если сопли и всякая мелочь то лечитесь сами»,
«Кстати в городе говорят, что уролога нет, кардиолога тоже нет, во всём городе совсем нет».



Теги: Донбасс, Красный Луч, дети, врачи, Луганская область, медицина, больница
 
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