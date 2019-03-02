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Одинаковая бесславная смерть настигла двух боевиков "ЛНР" в "черный" четверг - первые подробности
В террористической "ЛНР" в один день, 28 февраля, два боевика были убиты своими собутыльниками. Среди погибших оказался командир взвода.
О потерях в группировках террористической "ЛНР" рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, передает "Диалог.UA".
Пьянство в группировках "Л/ДНР" приобрело катастрофические масштабы. Доказательство тому - смерть сразу 2 боевиков в пьяных драках 28 февраля. Так, жертвой "Боярышника" стал наемник Денис Ковальчук из оккупированного Чернухино. Он был ярым поклонником "русского мира" и по собственной воле вступил в ряды террористов "ЛНР". "Погиб по пьяни, зарезанный престарелым алкашом. Вчера в Чернухино нашли его труп. Его казнил Михаил Кисиленко, с которым он распивал местный самогон", - поделились информацией в соцсетях.
Почти аналогичная ситуация случилась и с боевиком Евгением Машковым, который был командиром одного из взводов "ЛНР". "В последний день зимы в своем доме… Санек Довгополый лишил жизни Машкова… Воткнул нож в шею Машкову. В "скорой" он умер", - рассказал источник.
Теги: Донбасс, гибель, ЛНР, боевики, соцсети, пьянство
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