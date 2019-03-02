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В селе на Луганщине во время обстрела пострадали две женщины
02.03.2019 10:33
Во время ночного обстрела села Троицкого Луганской области были повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки и пострадали две женщины.
Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролисок» Евгений Каплин, передает donpress.com.
По его словам, в поврежденных домах по улицам Щорса и Красная проживали 6 мирных жителей. При этом одна женщина получила ранения, а вторая была контужена. Каплин добавил:
«На протяжении 2015−2017 гг., женщина проходила долгосрочное лечение от контузии, полученной в прошлые разы, недавно была выписана из больницы, вернулась назад, проживала с супругом в летней кухне на территории своего домовладения, и вновь получила контузию в ходе инцидента данной ночью».
Теги: Донбасс, женщина, дом, Луганская область, обстрел, повреждения, ранения
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