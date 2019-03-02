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ВСУ превратили в "груз 200" Механика - ликвидирован казак полка Платова из Магадана
Опознан еще один наемник армии РФ, простившийся с жизнью в бою с ВСУ. Речь о боевике по кличке Механик.
О ликвидации Механика рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Террорист Денис Шульга по кличке Механик простился с жизнью еще 26 ноября 2018 года, однако информация об этом всплыла только сейчас. Об обстоятельствах его смерти пока нет никакой информации. Однако факт ликвидации подтвердил украинский "Миротворец".
Известно, что Шульга орудовал в 6-м казачьем полке "имени атамана Матвея Платова" террористической "ЛНР". Родом он из российской Магаданской области. Еще ребенком он с семьей переехали в украинский Алчевск, который сегодня находится под оккупацией гибридной армии РФ.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, ЛНР, ВСУ, соцсети, РФ
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