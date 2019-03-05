В Станице Луганской перевозчики блокируют работу автовокзала

05.03.2019 13:09

Сегодня утром в Станице Луганской Луганской области перевозчики заблокировали работу автовокзала.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает donpress.com.

Как стало известно, около 09:40 перевозчики собрались на автовокзале, где требуют повышения тарифов на перевозку пассажиров.

В то же время на работу КПВВ действие перевозчиков не повлияло, так как пункты пропуска работают в штатном режиме, осуществляя пропуск граждан.