Боевик «ЛНР» с позывным «Муравей» подорвался дома на гранате

12.03.2019 08:48

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери. Так, сообщается что при взрыве гранаты у себя дома погиб боевик «ЛНР» с позывным «Муравей».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 9 марта 2019 года боевик «ЛНР» Коротеев Александр Борисович с позывным «Муравей» погиб по месту проживания в результате взрыва гранаты.

О Коротееве известно, что он родился в Краснодонском районе Луганской области 15 ноября 1981 года.