Боевики «ЛНР» минируют противотанковыми минами поля возле населенных пунктов

12.03.2019 13:31

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами поля в районе временно оккупированных населенных пунктов в Луганской области.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«8 марта БПЛА СММ малого радиуса действия впервые обнаружил не менее 40 противотанковых мин (предположительно ТМ-62), установленных в поле примерно в 50 м к юго-западу от автодороги Н21, западнее Веселой Горы».