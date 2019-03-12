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Боевики «ЛНР» минируют противотанковыми минами поля возле населенных пунктов
12.03.2019 13:31
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами поля в районе временно оккупированных населенных пунктов в Луганской области.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«8 марта БПЛА СММ малого радиуса действия впервые обнаружил не менее 40 противотанковых мин (предположительно ТМ-62), установленных в поле примерно в 50 м к юго-западу от автодороги Н21, западнее Веселой Горы».
Теги: Донбасс, поле, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, мины, минирование
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