На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных

12.03.2019 20:29

В Попаснянском районе Луганской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает UNN со ссылкой на Попаснянский отдел полиции ГУНП Луганщины.

«Был такой факт. В сводке было, что подорвались на мине двое военнослужащих в автомобиле», — подтвердили в полиции.

Также по словам правоохранителей, один из раненых находится в тяжелом состоянии.