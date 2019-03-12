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На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных
12.03.2019 20:29
В Попаснянском районе Луганской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента были ранены двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает UNN со ссылкой на Попаснянский отдел полиции ГУНП Луганщины.
«Был такой факт. В сводке было, что подорвались на мине двое военнослужащих в автомобиле», — подтвердили в полиции.
Также по словам правоохранителей, один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, мина, автомобиль, ранения, ВСУ, подрыв, Попасная
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