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Архив - Луганская область

На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных

12.03.2019 20:29
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На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных

В Попаснянском районе Луганской области на мине подорвался автомобиль. В результате инцидента были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает UNN со ссылкой на Попаснянский отдел полиции ГУНП Луганщины.

«Был такой факт. В сводке было, что подорвались на мине двое военнослужащих в автомобиле», — подтвердили в полиции.

Также по словам правоохранителей, один из раненых находится в тяжелом состоянии.



Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, мина, автомобиль, ранения, ВСУ, подрыв, Попасная
 
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