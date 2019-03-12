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Собирал дрова: В Луганске в лесу подорвался мужчина
В неподконтрольном украинским властям Луганске мужчина подорвался на взрывоопасном предмете во время сбора дров в посадке. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».., пишут Донецкие новости.
10 марта в реанимационное отделение Луганской «республиканской» клинической больницы был доставлен местный житель с диагнозом «минно-взрывная рваная рана левой конечности, рана предплечья, множественные осколочные ранения обеих кистей». Состояние пострадавшего удовлетворительное.
«Как удалось установить, 65-летний мужчина вместе с другом приехал на дачу. Примерно в 13:30 направился в лесополосу, расположенную вблизи ул. Полюсная, чтобы собрать дрова для растопки печи. В какой-то момент раздался громкий хлопок. Приятель побежал на звук, оказал пострадавшему неотложную помощь, набрал номер 103», – утверждают в «ЛНР».
Теги: Донбасс, Луганск, мужчина, подрыв
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