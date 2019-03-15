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Архив - Луганская область

Главари «ЛНР» приняли «постановление» об узаконивании рабства

15.03.2019 09:11
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Главари «ЛНР» приняли «постановление» об узаконивании рабства

Главари «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированной территории Луганской области фактически узаконили рабство на территории «ЛНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ЛНР» утвердили порядок привлечения граждан к работам для нужд обороны, а именно — восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями.
К этим работам будут привлекаться трудоспособные мужчины от 18 до 60 и женщины от 18 до 55 лет. Призванные граждане обязаны прибыть согласно приказу в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны. Вместо заработной платы гражданам, выполняющим работы для «нужд обороны», будет выплачиваться «пособие» в порядке, установленном» Министерством труда и социальной политики ЛНР».
Правда, не предусмотрено привлечение мирных граждан «к выполнению работ для нужд обороны на радиоционно или химически загрязненных территориях, в районах ведения боевых действий, возникновения опасных и особо опасных инфекционных болезней, местах расположения взрывоопасных предметов, а также на необороняемых местностях».

Жители временно оккупированных территорий Луганщины возмущены:
«А хотят ли этого жители лнр?»,
«Жители в восторге»,
«Дожили! :)»,
«Шото мутное. Разгребать*для нужд обороны*, исключив*загрязненные территории* и боевых действий-это где??.. ЖКХ облажались?? А может включить в меню военнопленным??»,
«По ходу событий рабство возвращается добровольно, принудительно как то так!!!».



Теги: экономика, Донбасс, рабство, зарплата, пособие, восстановление, оборона, ЛНР
 
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