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Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Болик»
15.03.2019 16:22
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, стало известно о ликвидации боевика «ЛНР» с позывным «Болик».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, 4 февраля 2019 года в районе н.п. Золотое-5 ликвидирован боевик «ЛНР» Могильный Андрей Николаевич с позывным «Болик». О Могильном известно, что он родился в Перевальске 6 октября 1997 года.
Теги: Донбасс, Луганская область, ликвидация, боевик, ЛНР, потери
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