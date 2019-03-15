Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Болик»

15.03.2019 16:22

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, стало известно о ликвидации боевика «ЛНР» с позывным «Болик».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 4 февраля 2019 года в районе н.п. Золотое-5 ликвидирован боевик «ЛНР» Могильный Андрей Николаевич с позывным «Болик». О Могильном известно, что он родился в Перевальске 6 октября 1997 года.