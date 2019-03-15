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Архив - Луганская область

Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Хулиган»

15.03.2019 08:32
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Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Хулиган»

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Хулиган».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 13 марта 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Каменев Александр Олегович с позывным «Хулиган».

О Каменеве известно, что он родился 1 июня 1991 года в н.п. Новоалександровка Краснодонского района.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ЛНР, потери
 
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