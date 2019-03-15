В ОРЛО объяснили, почему медики бегут из «республики»

15.03.2019 18:41

В лечебных учреждениях, расположенных на подконтрольной «ЛНР» территории Донбасса наблюдается дефицит медицинских работников.

Об этом заявила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко, передает donpress.com.

Она отметила, что на сегодняшний день нет ни одного учреждения здравоохранения, «которое не испытывало бы кадровый голод». Она уточнила, что на подконтрольной «ЛНР» территории медицинскую помощь оказывают свыше 4 тысяч врачей (4107) и свыше 10 тысяч (10 194) средних медицинских работников. Она отметила, что это «явно недостаточно»: укомплектованность врачебными кадрами составляет 48,9%, а средним медперсоналом — 62,4%. Из них 41,3% врачей и 21,7% средних медицинских работников пенсионного возраста.

При этом по сравнению с 2017 годом общее количество врачей уменьшилось на 0,8% по всем основным врачебным специальностям, а число средних медицинских работников уменьшилось на 4,4%. Самая тяжелая ситуация с врачами сохраняется в прифронтовых городах Кировске, Первомайске и Славяносербском районе.