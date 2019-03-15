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Архив - Луганская область

В ОРЛО объяснили, почему медики бегут из «республики»

15.03.2019 18:41
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В ОРЛО объяснили, почему медики бегут из «республики»

В лечебных учреждениях, расположенных на подконтрольной «ЛНР» территории Донбасса наблюдается дефицит медицинских работников.

Об этом заявила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко, передает donpress.com.

Она отметила, что на сегодняшний день нет ни одного учреждения здравоохранения, «которое не испытывало бы кадровый голод». Она уточнила, что на подконтрольной «ЛНР» территории медицинскую помощь оказывают свыше 4 тысяч врачей (4107) и свыше 10 тысяч (10 194) средних медицинских работников. Она отметила, что это «явно недостаточно»: укомплектованность врачебными кадрами составляет 48,9%, а средним медперсоналом — 62,4%. Из них 41,3% врачей и 21,7% средних медицинских работников пенсионного возраста.

При этом по сравнению с 2017 годом общее количество врачей уменьшилось на 0,8% по всем основным врачебным специальностям, а число средних медицинских работников уменьшилось на 4,4%. Самая тяжелая ситуация с врачами сохраняется в прифронтовых городах Кировске, Первомайске и Славяносербском районе.



Теги: Донбасс, министр, пенсионер, врачи, дефицит, ЛНР, медики, кадры
 
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