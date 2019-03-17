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Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты жестоко издеваются над мирными жителями временно оккупированных территорий Луганской области. Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в избиении мирного мужчины в районе блокпоста. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В 12:00 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо (мужчину 40 лет), а затем нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле. Как только член вооруженных формирований отошел от него, к мужчине подошли два сотрудника бригады первой помощи и помогли ему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии.
В то же время на блокпосте к северу от моста в Станице Луганской команда СММ видела около 500 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и ориентировочно 800 человек в очереди на вход в них».
Теги: Донбасс, избиение, ЛНР, боевики, мирные жители
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