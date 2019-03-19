В оккупированном Луганске прогремел взрыв

19.03.2019 09:39

В неподконтрольном Украине Луганске прогремел взрыв. Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передают Вести.

Согласно информации, в результате происшествия жертв нет. Также известно, что взрывное устройство находилось в легковом автомобиле. В результате, машина пострадала. Также повреждены рядом стоящие дома.

МЧС самопровозглашенной ЛНР и "спецслужбы" оцепили место взрыва. Ведется следствие.