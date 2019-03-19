В сети опубликовали кадры с места взрыва авто в Луганске. ВИДЕО

19.03.2019 17:20

Сегодня ночью в неподконтрольном Украине Луганске в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства был поврежден автомобиль Daewoo Sens.

Местные жители в соцсети опубликовали видео с места событий, передает donpress.com.

На видео луганчанка прокомментировала происшествие:

«Сегодня в 01:01 произошел взрыв на улице Клубная, дом 57. Взорвалась машина. У многих в квартирах выбиты окна. По всем данным (как мы видели лично) взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя».