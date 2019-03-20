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Виктор Павлик даст концерт в Станице Луганской
20.03.2019 13:00
Главный романтик Украины Виктор Павлик выступит в Станице Луганской с юбилейной концертной программой. Об этом сообщает пресс-служба РГА, передает "Трибун".
Концерт состоится 5 апреля в 16:00. Билеты можно приобрести в Станично-Луганском РБК. Справки по телефону: +38 (099) 6797403.
Теги: Донбасс, концерт, Виктор Павлик, Станица Луганская
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