Боевики «ЛНР» восстанавливают траншеи и укрепления вдоль дорог

22.03.2019 13:58

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированной территории Луганской области восстанавливают и укрепляют военные траншеи вдоль дорог. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«20 марта команда Миссии видела недавно восстановленные и укрепленные военные траншеи длиной примерно 300 м, расположенные по обе стороны от дороги местного значения на расстоянии около 2 км к югу от н. п. Огульчанск (25 км к востоку от Луганска)».