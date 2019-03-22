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На оккупированной Луганщине боевики стягивают танки
22.03.2019 13:35
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области стягивают танки неустановленного типа.
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«19 марта На основе доступных данных воздушного наблюдения было зафиксировано наличие 22 танков (неустановленного типа) на полигоне рядом с н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска).
20 марта Команда СММ видела 3 танка (Т-72) вблизи н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска)
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, боевики, танки
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