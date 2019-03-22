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Архив - Луганская область

Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье

22.03.2019 21:51
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Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье

В воскресенье, 24 марта, украинская сторона откроет еще один пункт пропуска на Луганщине — КПВВ «Золотое». Об этом во время брифинга заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, пишет ДонПресс.
«Украинская сторона сегодня направила соответствующую информацию нашим партнерам по нормандскому формату — как заявления, так и официальную ноту МИД Украины. Так же проинформировали председательствующего в ОБСЕ — министра иностранных дел Словакии Мирослава Ларчака», — сообщила Геращенко.
Это уже третья попытка запустить в эксплуатацию КПВВ «Золотое». Вице-спикер выразила надежду, что в этот раз Российская Федерация даст соответствующую команду представителям «власти» в ОРЛО и пункт въезда-выезда будет открыт со стороны так называемой «ЛНР».
«В воскресенье, 24 числа, Украина выйдет и еще раз продемонстрирует полноформатную готовность — техническую, военную безопасность, медицинскую, то есть, все, что необходимо в том числе и для транспорта, а не только для пешеходов», — рассказал Евгений Марчук.



Теги: Донбасс, открытие, КПВВ, Золотое
 
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