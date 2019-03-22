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Архив - Луганская область

Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности

22.03.2019 20:35
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Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности

Завтра на территории Луганщины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Луганского областного центра гидрометеорологии.
Так, днем 23 марта на большей части территории области и по городу Северодонецк ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, что является желтым уровнем опасности.



Теги: Донбасс, опасность, Луганская область, ветер
 
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