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Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности
22.03.2019 20:35
Завтра на территории Луганщины ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Луганского областного центра гидрометеорологии.
Так, днем 23 марта на большей части территории области и по городу Северодонецк ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, что является желтым уровнем опасности.
Теги: Донбасс, опасность, Луганская область, ветер
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