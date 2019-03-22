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Архив - Луганская область

В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией

22.03.2019 19:44
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В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией

В «ЛНР» заявили, что будут расценивать как провокации любые попытки в одностороннем порядке открыть пункт пропуска через линию соприкосновению в районе Золотого и начать работы на мосту у Станицы Луганской. Об этом заявила представитель «ЛНР» Ольга Кобцева, пишут Донецкие новости.
«Любые попытки Киева в одностороннем порядке открыть пункт пропуска в Золотом и начать самостоятельно восстанавливать пролет разрушенного моста у Станицы Луганской будут расценены как провокация», – сказала она.



Теги: Донбасс, провокация, ЛНР, КПВВ, Золотое
 
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