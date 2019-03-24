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Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам
24.03.2019 17:29
На Донбассе 19 марта простился с жизнью боевик Алексей Присажнюк. Он орудовал в группировке "ЛНР".
Боевика "ЛНР" опознал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о Донбассе, передает "Диалог.UA".
О смерти Присяжнюка рассказали в соцсетях его родственники. Умер он в минувший вторник, 19 марта. О наемнике армии РФ информации мало. Судя по фото в соцсетях, он орудовал в одной из группировок террористической "ЛНР". Родом коллаборант из оккупированного города Красный Луч. На момент смерти ему было 32 года.
Теги: Донбасс, смерть, ликвидация, боевик, наемник, ЛНР, ВСУ, соцсети
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