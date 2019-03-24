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"Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника

24.03.2019 12:02
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"Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника

Пограничники Украины 24 марта открыли пункт пропуска "Золотое" на линии разграничения в Луганской области.

Новыми подробностями о "Золотом" поделилась пресс-служба ГПС Украины, передает "Диалог.UA".

Утром в 7:00 воскресенья, 24 марта, Украина возобновила работу КПВВ "Золотое" на линии разграничения с оккупированным Донбассом. "Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций", - заверили в ГПСУ. Стоит отметить, что открытие КПВВ Украины произошло в присутствии наблюдателей ОБСЕ.

Примечательно, что 23 марта штаб ООС заявил об отказе террористов предоставить гарантии безопасности "Золотому". Главарь террористической "ЛНР" Леонид Пасечник пригрозил заблокировать открытие этого пункта пропуска, пугая общественность некими провокациями.



Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, Золотое, ГПСУ, Пасечник, ООС
 
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