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Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции
26.03.2019 14:38
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области используют радиолокационные станции.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«22 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 радиолокационную станцию (П-19) на терриконе возле н. п. Фащевка (61 км к юго-западу от Луганска)».
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, оккупанты, РЛС, станция
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