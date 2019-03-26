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Бойцы ВСУ при помощи квадрокоптера разгромили командный пункт НВФ. ВИДЕО
Украинские военнослужащие разгромили командный пункт группировки «ЛНР» в Луганской области. Операцию осуществила боевая группа К-2 54-й бригады.
Такой информацией поделился в Facebook волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.
По его данным, командный пункт противник обустроил на окраине небольшого поселка, предварительно выгнав оттуда всех местных жителей. К операции военнослужащие готовились тщательно: долго наблюдали за объектом, собирали информацию, накапливали и анализировали. Работали «глаза в небе» — квадрокоптеры и беспилотники, а также разведка и наблюдатели на позициях.
«Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом наступило время „X“ и операция началась. Были подняты квадрокоптеры, для точной корректировки огня. Несколько минут — и от командного пункта ничего не осталось», — пишет волонтер.
Юрий Мысягин подчеркивает, что бойцы ВСУ научились использовать в боевых операциях обычные гражданские дроны. С их помощью корректируется огонь, ведется наблюдение за позициями противника, перемещением техники и подвозом боеприпасов.
По его словам, в этой операции с участием одного гражданского квадрокоптера были уничтожены «КамАЗ» с «зентикой», одна БМП, фургон, два автомобиля, помещение командного пункта. В живой силе неприятель потерял 6 человек убитыми и 4 — ранеными.
«Это несопоставимые вещи. Гражданский дрон стоимостью 30 000 — 60 000 грн (в зависимости от модели и комплектации) помог ВСУ, уничтожить только техники на миллионы», — сказано в публикации Мысягина.
Теги: Донбасс, разведка, Луганская область, беспилотник, дрон, ЛНР, потери, ВСУ, военная техника, НВФ
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