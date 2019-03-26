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Главарь "ЛНР" анонсировал переговоры с новым президентом Украины: Пасечник озвучил условия встречи
26.03.2019 15:42
Проведение президентских выборов в Украине 31 марта натолкнуло марионетку Кремля главаря "ЛНР" Леонида Пасечника на желание переговоров с властями Киева. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признался, что готов к диалогу с новым президентом Украины после проведение выборов 31 марта, передает "Диалог.UA". Соответствующая информация появилась в группах в Telegram.
"Я готов к прямому диалогу со вновь избранным президентом Украины для обсуждения и урегулирования конфликта в Донбассе. Но этот диалог должен быть прямым, без участия каких-либо посредников", - сказал он. Иных комментариев или разъяснений по данному заявлению в сепаратистских СМИ на данный момент не появлялось.
Теги: Донбасс, президент, переговоры, ЛНР, анонс, Пасечник
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