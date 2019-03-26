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Архив - Луганская область

В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны

26.03.2019 21:38
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В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны

В пресс-службе мобильного оператора НВФ «ЛНР» «Лугаком» сообщили о серьезных перебоях со связью.

Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com.

В пресс-службе отметили:

«Специалисты устраняют аварию на оборудовании государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганские коммуникации», приведшую к ухудшению качества работы республиканского оператора мобильной связи «Лугаком».

Как стало известно, из-за аварии имеются проблемы с регистрацией в сети, дозвоном, отправкой и получением SMS-сообщений. Также, в «Лугакоме» добавили:

«Технические специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. О сроках устранения аварии будет сообщено дополнительно».

Кроме того, отмечается, что «в связи с тем, что авария носит массовый характер, но не распространяется на всех абонентов, ГУП ЛНР „Луганские коммуникации“ произведет перерасчет абонентской платы при обращении в Службу поддержки абонентов по номеру: 422, (0642)33−11−11».



Теги: Донбасс, авария, абонплата, мобильный оператор, перерасчет, мобильная связь, ЛНР, ОРЛО, НВФ
 
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