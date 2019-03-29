Члены ОБСЕ сообщили о смерти мужчины на КПП «ЛНР» возле Станицы Луганской

29.03.2019 10:28

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о смерти мужчины возле подконтрольного члена НВФ КПП «Станица Луганская».

Об этом сообщается в отчете миссии, передает donpress.com.

По словам наблюдателей, утром 27 марта они на расстоянии 100 м севернее блокпоста вооруженных формирований, расположенного к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо‑востоку от Луганска) видели, что на земле лежало прикрытое тело мужчины. При этом член вооруженных формирований сообщил им, что мужчина в возрасте около 60 лет скончался, после того как прошел через блокпост «ЛНР» в направлении подконтрольных правительству районов.

Спустя пару часов член вооруженных формирований сообщил команде СММ, что тело умершего перевезут на фургоне в неподконтрольный Луганск для дальнейшей экспертизы.