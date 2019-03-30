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Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки

30.03.2019 15:40
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Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки

​Террористы "ЛНР" попытались уничтожить мост между населенными пунктами Горское и Золотое - чудом удалось избежать жертв. Об очередном теракте оккупанта рассказал в Twitter блогер, известный под ником IgorGirkin. В пятницу, 29 марта, террористы "ЛНР" отомстили ВСУ за огромные потери. Однако ударили боевики не по позиции украинских воинов, а по объекту, популярному у гражданских.
 "ЛНРовцы" попытались разгромить мост между городами Горское и Золотое. Важный объект инфраструктуры получил серьезные повреждения. IgorGirkin обнародовал кадры. Он уверяет, что за терактом стоит артиллерийская 10-я бригада террористической "ЛНР".
Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, мост, ЛНР
 
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