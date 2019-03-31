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Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка»
31.03.2019 10:12
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут потери в живой силе. Так, 29 марта 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, 29 марта 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Сопильняк Владислав Валерьевич с позывным «Сопилка». О Сопильняке известно, что он родился в г. Красный Луч, 19 декабря 1970 года.
Теги: Донбасс, ликвидация, ЛНР, боевики, потери
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